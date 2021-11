Tensioni a casa Ferragnez: le nonne non si piacciono

Chiara Ferragni e Fedez sono abilissimi comunicatori e da quando stanno insieme hanno sempre dipinto la loro famiglia come un’oasi felice. In realtà secondo il sito Dagospia l’equilibrio di casa Ferragnez sarebbe stato messo a rischio ultimamente dalle nonne: secondo quanto riportato dal portale di gossip, la madre di Fedez (Annamaria Berrinzaghi) e quella della Ferragni (Marina Di Guardo) non andrebbero molto d’accordo.

Tra le due nonne di Leone e Vittoria ci sarebbe una certa tensione: come prova a favore di questa tesi Dagospia riporta anche il fatto che le due non si seguono neanche su Instagram. Un particolare che potrebbe sembrare insignificante in una famiglia normale, ma in una che ha fondato il proprio potere mediatico ed economico sui social network assume tutt’altro valore.

Nessun membro della famiglia ha finora commentato l’indiscrezione, tuttavia sarà interessante vedere se qualcosa dovesse venire fuori nel corso di “The Ferragnez”, il reality targato Amazon che vedrà coinvolti non solo Fedez e Chiara Ferragni, ma tutta la loro famiglia. Nonne comprese.