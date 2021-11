Morgan, rissa sfiorata dietro le quinte dello show Rai

Morgan è un personaggio abituato a dividere e quando partecipa a un programma tv la polemica è spesso dietro l’angolo. Sabato sera, però, la partecipazione del cantante allo show Rai “Ballando con le Stelle” stava per causare qualcosa di peggio di una semplice polemica: dietro le quinte della trasmissione, infatti, Morgan avrebbe avuto un violento litigio con una persona vicina a Selvaggia Lucarelli, giornalista e giurata dello show con cui in precedenza aveva discusso davanti alle telecamere. I toni si sarebbero alzati parecchio e, secondo quanto riferito da Leggo, per riportare la calma sarebbe stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

La rissa sfiorata è il risultato dei continui botta e risposta tra Morgan e la Lucarelli nel corso del programma: nel corso delle prime 5 puntate il cantante, concorrente del dancing show, è stato criticato anche duramente dalla giornalista, scatenando polemiche e discussioni. Sabato, dopo l’ennesima stroncatura da parte della Lucarelli, Morgan sarebbe tornato nel backstage rivolgendo pesanti accuse alla giornalista. Parole che, udite da un uomo vicino alla Lucarelli presente dietro le quinte, avrebbero scatenato la reazione di quest’ultimo. La querelle è poi proseguita sui social, con la spiegazione data dalla Lucarelli e la replica del cantante. «Morgan, mentre ero in onda, dopo la sua esibizione, davanti a molte persone dietro le quinte ha detto cose molto gravi, di quelle che ovviamente si dicono solo a una donna - ha raccontato la Lucarelli su Instagram -. Attendo le sue scuse, e le attendo pubblicamente. Non mi faccio usare e, come dicevo ieri sera, non amo la disonestà. La disonestà di chi cerca sempre il colpevole dei suoi casini fuori da sé e, se possibile, ti ci trascina dentro».

Morgan ha risposto accusando la Lucarelli di averlo bullizzato «attraverso strumenti e principi di natura femminista». «La prima nemica della donna è la donna-bullo - ha concluso il cantante -. Che guarda caso si aggira nelle file della borghesia sventolando i diritti della donna moderna e libera».