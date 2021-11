Alessio Boni di nuovo papà: è nato Riccardo

ROMA - Si allarga la famiglia di Alessio Boni. L’attore 55enne è diventato padre per la seconda volta in seguito alla nascita di Riccardo: l’annuncio è stato dato dalla mamma Nina Verdelli con una foto in bianco e nero su Instagram in cui si intravede la manina del bebè. “Pulcinibus”, l’unica parola ad accompagnare l’immagine: così la Verdelli ha chiamato il piccolo durante la gravidanza.

Il post su Instagram rappresenta una rara concessione al pubblico da parte della coppia, solitamente riservatissima. Boni e la Verdelli, dunque, raddoppiano la prole in meno di due anni: a primavera del 2020 la coppia era infatti nato Lorenzo, il loro primogenito. E chissà che, dopo i due figli, la coppia non pensi anche al matrimonio: le nozze non sono mai state una necessità per i due, ma in una delle sue ultime interviste Boni spiegò di essere pronto ad accontentare la sua compagna, che ha 18 anni in meno di lui.

«Non credo che il nostro amore abbia bisogno di questo… - aveva detto Boni - è un amore talmente forte, pieno, vivo, che non ha bisogno di niente. È più potente di qualsiasi contratto. Anche Nina non ne ha necessità, la pensa come me. Se cambiasse idea e me lo chiedesse, la sposerei».