Terzo figlio in arrivo per Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada

ROMA - Sono una coppia innamoratissima e affiatata, che si prepara ad accogliere il terzo figlio. Parliamo di Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada, entrambi attori e già genitori di Ettore, nato nel 2011, e Ian, venuto alla luce nel 2019. Il pancino della Spada è finito sulla copertina di F, magazine al quale l’attrice ha raccontato l’intensità della relazione con Rossi Stuart, conosciuto grazie a un’amica comune, la conduttrice tv Caterina Balivo.

«Dopo un mese e mezzo ero incinta di Ettore. Per quello che provavamo, era addirittura troppo aspettare un mese e mezzo, perché il bisogno di un nido, di mettere un sigillo a quello che era successo era enorme», ha spiegato l’attrice. Dopo l’innamoramento e la nascita di Ettore, la coppia ha atteso otto anni prima di sposarsi e avere un altro bebè. «All’inizio abbiamo vissuto come dentro una cuccia, sempre appiccicati: addirittura per due anni abbiamo deciso di non lavorare. Volevamo solo annusarci tutto il giorno - ha rivelato la Spada -. Quando abbiamo deciso ci siamo chiesti: chissà cosa accadrà quando un’altra persona entrerà in questo terzetto. E invece Ian ha creato un equilibrio perfetto. Ho capito che ogni figlio che arriva mi migliora, e migliora la coppia. E allora perché fermarci?».

Il tutto è stato piuttosto sorprendente per la Spada, che prima d'incontrare Rossi Stuart non aveva mai sognato la maternità. «La vocazione di madre l’ho scoperta tardi. Mi sembrava la cosa più pretenziosa del mondo. Ho un mestiere che amo molto. Rinunciarci per un figlio? Mai. E poi pensavo di non essere brava con i bambini, mi spaventavano».