Marracash è ormai un ricordo: Elodie bacia Davide Rossi

MILANO - La notizia circolava da settimane, ma mancava ancora quella che gli americani chiamano la “smoking gun”, la prova incontrovertibile, fornita oggi da Chi: Elodie ha definitivamente chiuso con Marracash e ora sta con Davide Rossi. Il settimanale ha pubblicato le foto di un bacio appassionato tra la cantante e il modello e marketing manager di Armani, immagini che non lasciano spazio a dubbi circa la natura della loro relazione: i due stanno insieme.

Le foto sono state scattate all’aeroporto di Linate, mentre i due erano in auto e si scambiavano tenerezze per salutarsi: Elodie è infatti volata in Puglia dove sarà protagonista di un gangster movie, “Ti mangio il cuore”, le cui riprese la terranno impegnata per otto settimane. Ad accompagnarla all’aeroporto il suo nuovo compagno, personaggio lontano oggi dal mondo dello spettacolo ma che vanta una breve apparizione al programma tv “L’Isola dei Famosi”.

Chi mostra la coppia mentre esce di casa e poi il caloroso saluto all’aeroporto milanese. Marracash, insomma, è solo un ricordo per Elodie, ormai immersa in una nuova relazione di coppia.