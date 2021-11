Claudio Santamaria, in arrivo una femminuccia

ROMA - Claudio Santamaria sta vivendo un periodo molto importante, sia sul piano professionale che su quello privato. L’attore, 47 anni, è tornato al cinema grazie a Gabriele Mainetti, regista che dopo “Lo chiamavano Jeeg Robot” lo ha voluto per uno dei protagonisti del nuovo “Freaks Out”, blockbuster all’italiana tra i progetti più ambiziosi realizzati negli ultimi anni dal cinema d’oltralpe.

A casa, invece, Santamaria sta seguendo con amore e attesa la gravidanza della moglie Francesca Barra, che a 43 anni sta per dare alla luce il primo figlio della coppia. Intervistata da “Verissimo”, la Barra ha svelato il sesso del bebè così fortemente voluto da lei e da Santamaria. «Avrò una femmina. Sono troppo felice che sia una bambina, sarebbe andato bene in qualsiasi caso ma devo dire che le mie bambine fremono dalla voglia di avere questa sorellina, sono felicissima», ha dichiarato la giornalista, che ha già tre figli avuti da un precedente matrimonio.

La giornalista e Santamaria hanno provato a lungo, ma hanno dovuto vivere anche il dramma di un aborto spontaneo prima che la Barra restasse nuovamente incinta. «È un piccolo miracolo. Per noi non era un accanimento avere questo figlio ma era un grande desiderio. Abbiamo fatto di tutto, anche delle cose simpatiche, dei pellegrinaggi. Io mi ero quasi arresa». La Barra ha anche svelato che la coppia ha già scelto un nome per la piccola in arrivo: «Non lo svelo ma vi dico che riguarda molto la mia vita e la mia filosofia di vita. È un nome mitologico».