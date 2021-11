Mistero finito: Gabriel Garko presenta Matia ai follower

ROMA - Si chiama Matia e ha 36 anni. Fino a qualche giorno fa erano queste le informazioni che Gabriel Garko aveva fornito ai suoi fan e alla stampa riguardo al suo nuovo partner, l’uomo del quale sperava di innamorarsi - secondo quanto affermato in una delle sue ultime interviste - e con cui magari costruire una famiglia, con un figlio. Ora, però, l’attore ha alzato il sipario su Matia pubblicato una storia su Instagram di ordinario relax casalingo.

Garko e il partner appaiono a casa, sul divano, in un momento della loro vita quotidiana: Matias sembra forse più giovane dei suoi 36 anni, è un ragazzo moro affascinante, con barba e un look casual (erano pur sempre sul divano…). Di lui si sa ancora poco: il suo profilo Instagram è privato e conta 8.900 follower, mentre tra le informazioni figura che il suo lavoro è quello di general manager, ma non è specificato né in quale ambito, né in che azienda.

La sensazione è che Garko e il partner vogliano concedersi solo un po’ alla volta ai media e ai fan, sia per tutelare il loro rapporto che, probabilmente, per tenere viva l’attenzione.