«Ero incinta di cinque mesi»: la smentita di Monica Bellucci sul flirt con Eros

ROMA - Giornali, esperti di gossip e fan ci hanno fantasticato per un po’: ma Monica Bellucci ed Eros Ramazzotti sono stati davvero vicini a diventare una coppia? Così ha raccontato, almeno in parte, il cantante romano qualche mese fa quando su Instagram commentò una sua apparizione in compagnia della Bellucci al programma del 2004 di Fiorello “Stasera pago io Revolution”: «Il rimpianto di non aver corteggiato abbastanza la donna più bella del mondo», scrisse a proposito Eros. Ramazzotti, poi, rincarò la dose al Corriere della Sera: «Era un momento in cui sia lei che io eravamo liberi. È rimasto un bel ricordo», aggiunse parlando della Bellucci.

Ora, a mesi di distanza, è l’attrice icona della bellezza italiana nel mondo a parlare dell’episodio. Intervistata da F, la Bellucci spiega di non aver letto le dichiarazioni di Ramazzotti («Mah. Ci dobbiamo sentire al telefono allora»). E poi smentisce la ricostruzione fornita dal cantante romano: «Ma quando? Ma (nel 2004, ndr) ero incinta di cinque mesi! Aspettavo Deva!», la primogenita dell’attrice, avuta dall’ex marito Vincent Cassel.

La Bellucci, però, alla fine liquida la vicenda con eleganza e una certa dose di carineria verso Eros. «Giuro che lo chiamo. Eros è un amore, ho rispetto totale di lui».