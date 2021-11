Fiori d’arancio per Federica Nargi: sposerà Alessandro Matri

MILANO - Una favola con un finale ai fiori d’arancio. È quella che stanno vivendo Federica Nargi e Alessandro Matri, coppia che dopo un lungo fidanzamento convolerà a nozze nel 2022. Lo ha annunciato la stessa Nargi al settimanale Diva e Donna, senza svelare molti dettagli a riguardo: la showgirl ha però spiegato che le nozze avverranno nel 2022 a Formentera, isola a cui l’ex Velina e l’ex calciatore, oggi commentatore di Dazn, sono particolarmente affezionati. Il matrimonio sembra essere l’approdo naturale per i due, che stanno insieme da ben 13 anni e che hanno già due figlie: Beatrice e Sofia, che hanno rispettivamente 5 e 2 anni.

Ma i piani della Nargi e di Matri non si fermano alle nozze: la coppia non ha infatti escluso la possibilità di avere un terzo figlio, magari un maschietto. La gravidanza, però, è un programma per il futuro: la Nargi ha 31 anni e in questo momento è tornata a lavorare in tv, partecipando come concorrente al programma Rai “Tale e Quale Show”.