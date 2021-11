In crisi con Antonino, Belen s’è riavvicinata a Fabrizio Corona

MILANO - Il settimanale Diva e Donna ha fornito un aggiornamento sulla presunta crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Crisi di cui la coppia non parla e che ha anche provato a smentire con alcune foto di una passeggiata insieme, ma che sembra essere sempre più reale: prima di oggi, l’ultimo indizio a riguardo era l’assenza di Antonino alla festa di compleanno del suocero Gustavo, il 1 novembre, causata secondo il magazine Oggi da un litigio con Belen avvenuto a Parigi.

Ora Diva e Donna aggiunge un dettaglio importante. Secondo il periodico, infatti, in questo momento di crisi Belen si sarebbe riavvicinata a Fabrizio Corona, uno dei suoi storici ex, personaggio che la conosce molto bene e di cui l’argentina in questo momento si fiderebbe. Nessun flirt tra i due, Belen e Corona si stanno sentendo come due vecchi amici, ma naturalmente col loro passato nulla è da escludere.

Intanto in questi giorni la Rodriguez ha lasciato Antonino solo a Milano con la figlia Luna Marì per volare in Sicilia insieme alla sorella Cecilia e al fratello Jeremias per una nuova campagna pubblicitaria del brand di famiglia: i fratelli di Belen erano accompagnati dai rispettivi partner, lei invece no. È un altro indizio delle difficoltà con Antonino?