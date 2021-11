Antonino assente alla festa del suocero: finta la pace con Belen?

MILANO - Altro che pace, la crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sarebbe ancora aperta… Questa la tesi sostenuta dal settimanale Oggi secondo cui le foto della passeggiata della coppia insieme ai piccoli Santiago e Luna Marì pubblicate negli scorsi giorni sarebbero solo un modo per distogliere l’attenzione dei media da un momento di grande difficoltà.

L’1 novembre la data chiave per ricostruire la situazione del duo Belen-Antonino. Quella sera, infatti, Belen ha festeggiato insieme a tutta la famiglia il compleanno di papà Gustavo: mancava però Antonino, assente non per impegni professionali ma, secondo Oggi, proprio a causa della tensione nata con Belen. Secondo il settimanale, mentre la compagna festeggiava con la famiglia l’ex hairstylist era solo a casa a mangiare yogurt, dopo aver fatto la spesa al supermercato.

Inoltre Oggi fornisce anche una tesi sull’origine della crisi: secondo il periodico tutto sarebbe da attribuire a un litigio avvenuto durante la mini-vacanza della coppia a Parigi, conclusa proprio la giornata del 1 novembre, prima della festa di Gustavo Rodriguez. Cosa è avvenuto nella capitale francese? Ancora non si sa, fatto sta che Belen e Antonino oggi sembrano lontani come non mai.