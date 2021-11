Marracash attaccato dal presunto flirt: «Pensavo fosse un signore»

MILANO - Qualche giorno fa Dagospia aveva riportato la notizia del flirt tra Marracash e Rosmy, 35enne attrice e cantautrice romana con la quale il rapper sarebbe uscito per qualche tempo, confermando nei fatti la rottura della sua storia con Elodie. Lo stesso Marracash aveva poi smentito la notizia con toni piuttosto duri: «Ma chi c…o è questa? Ma chi l’ha mai vista?», aveva twittato l’artista 42enne negando dunque apertamente ogni coinvolgimento con Rosmy.

La stessa Rosmy, però, sembra non aver preso bene il tweet di Marracash e sul suo profilo Instagram ha voluto rispondere utilizzando un tono piuttosto piccato e non risparmiando una frecciata al rapper. «Quel signore mi aspettavo fosse più signore», ha scritto la musicista in un post che per molti era chiaramente riferito a Marracash. Non solo, dopo Rosmy ha rincarato la dose quasi rispondendo alla domanda posta dal rapper su Twitter: «Chi c… è questa? Una donna prima di tutto e poi un’artista che merita rispetto».

Dal battibecco sui social si può intuire che i due si conoscano e magari che qualcosa tra i due ci sia stato. Marracash resta in silenzio, ma chissà che presto non lanci un altro tweet al veleno…