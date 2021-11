Michelle Hunziker: «Nessuno sa che ho avuto il Covid»

MILANO - Anche Michelle Hunziker ha avuto il Covid-19. Lo ha rivelato la conduttrice a mesi di distanza dalla malattia, tenuta fino a oggi segreta. La confessione è arrivata nel salotto di “Verissimo”, il programma Mediaset condotto da Silvia Toffanin. «Ho passato un periodo piuttosto difficile - ha spiegato la Hunziker -. Nessuno lo sa, ma ho avuto il Covid. Ho deciso di viverlo nella mia intimità senza pubblicizzare la cosa, ma non è stato semplice. Non sono stata bene».

Il periodo della malattia risalirebbe a un anno fa, all’autunno del 2020 quando anche un caro amico e collega della Hunziker aveva contratto la malattia, con conseguenze peggiori però rispetto alla presentatrice. «Se sono stata male? Non come Gerry Scotti che è stato all'ospedale e se l'è vista brutta, ma proprio nello stesso periodo l'ho avuto anche io e ci siamo fatti forza a vicenda. Il nostro rapporto va oltre a questi 30 anni di carriera insieme, spesso ci siamo aiutati in momenti difficili. Siamo molto amici». A “Verissimo” la Hunziker è tornata a parlare anche del suo cambio di look, con l’addio ai capelli lunghi.

«Dietro ad un cambio di look di una donna c'è sempre una rivoluzione di stato d'animo - ha raccontato la Hunziker -. Ho deciso di cambiare look, nonostante qualche anno fa Raffaella Carrà mi disse che le piacevo molto e che non avrei mai dovuto tagliarmi i capelli. Per anni non ho avuto il coraggio, anche perché se te lo dice Raffaella beh... non è semplice. Ma in questo momento della mia vita mi ha aiutato tanto tagliarmi i capelli. Mi sono liberata dalla struttura che mi circondava e mi opprimeva».