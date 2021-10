La Canalis sta con Ambra: «Anche io tradita e inseguita dal gossip»

ROMA - Tradita dal proprio uomo e poi costantemente sotto il fuoco del gossip. Elisabetta Canalis ha affermato di comprendere alla perfezione la situazione in cui si trova Ambra Angiolini, tornata al centro della cronaca rosa per la rottura con Max Allegri, avvenuta dopo i tradimenti di lui. L’ex Velina, infatti, ha raccontato al settimanale Grazia di aver vissuto una situazione identica tempo fa.

«Anche io come Ambra sono stata tradita», ha raccontato la Canalis che però non ha svelato chi sia stato l’uomo protagonista del tradimento.

«Sono cresciuta, sono una donna che comprende le altre donne - ha detto la showgirl - nella storia di Ambra mi sono immedesimata. In passato mi sono trovata nella posizione di Ambra, sono stata tradita anche io. Avere il cuore a pezzi e sentirselo ricordare non è piacevole. Se guardo indietro ripenso a me con tenerezza».

La Canalis ha ricordato di aver abbandonato l’Italia per gli Stati Uniti proprio per sfuggire ai gossip sul suo conto. E ha manifestato la sua solidarietà ad Ambra: «So che cosa vuol dire essere sulle pagine dei giornali per le tue questioni private - ha aggiunto -. Molte persone la vivono comunque bene, a me cambiava la giornata. Cammini per la strada, vai dal salumiere e tutti si sentono liberi di dire il loro pensiero. Per me vige la regola di Pippo Baudo: ‘Se fai questo lavoro e sei di malumore, stai a casa’».