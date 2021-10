Una serata insieme e si allontanano le voci di crisi tra Belen e Antonino

MILANO - È tornato il sereno tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. In realtà non sappiamo se mai si fossero addensate le nubi su di loro, ma a giudicare da quanto pubblicato (e non pubblicato) sui social network da entrambi nelle ultime settimane era lecito ipotizzare che ci fosse un po’ di maretta sulla coppia. Sempre da Instagram, invece, è arrivata la smentita della crisi, fatta di immagini e parole.

Le prime spuntano sul profilo di Antonino, che pubblica foto e storie di una serata trascorsa felicemente insieme in un noto locale milanese, in compagnia di alcuni amici legati al mondo del calcio: con l’argentina e Spinalbese, infatti, vengono taggati il centrocampista del Psg Marco Verratti e l’ex giocatore Emiliano Bonazzoli, in compagnia delle mogli, oltre alle amiche della coppia Claudia Galanti e Giorgia Matteucci.

Inoltre, Antonino ha anche postato una tenera dedica alla piccola Luna, citando alcuni versi di una canzone di Blanco: «Anche se prendessi un ergastolo/Sto con te/Finché non mi seppelliscono/Sto con te/Voglio viver sempre il brivido/Di star con te».