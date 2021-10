Nell'ultima story di Belen un possible indizio sulla rottura con Antonino

MILANO - Dopo settimane di silenzio, Belen Rodriguez sembrerebbe aver detto la sua sulle voci di una presunta crisi con Antonino Spinalbese. Il condizionale è d’obbligo, perché non parliamo di dichiarazioni ufficiali o quantomeno chiare da parte dell’argentina: in una delle sue ultime Instagram Stories la showgirl s’è lasciata andare a uno sfogo che per molti è un’ammissione circa la fine della relazione con il 26enne.

«Resta single fino a che non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia e con una lacrima sul suo viso, che non noterai a causa della pioggia, ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava ma che sotto, sotto sperava di trovare», scrive Belen. Le sue parole sembrano quasi un consiglio a sé stessa e comunque sembrano alludere al fatto che lei non ha ancora trovato la persona giusta con cui stare: Antonino, dunque, sarebbe stato un errore?

Vedremo se Belen chiarirà ulteriormente le sue dichiarazioni o se Spinalbese, dopo questo sfogo da parte della partner, non scoprirà le sue carte e dirà la verità su quanto sta accadendo all’interno della coppia.