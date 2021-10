In un post di Antonino un nuovo indizio della presunta crisi con Belen

MILANO - Su siti e giornali di gossip è esplosa la notizia della presunta crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. I due non si vedono insieme da un pezzo e anche sui social appaiono ormai distanti: nessun post o foto insieme da settimane sui profili Instagram di entrambi, che però individualmente continuano a pubblicare immagini.

Per ora sia Belen che Antonino hanno fatto calare il silenzio sulla vicenda, ma i follower restano vigili e per molti proprio una foto pubblicata recentemente dall’ex hairstylist dimostrerebbe che la coppia è veramente in crisi. Spinalbese ha infatti postato alcune immagini dedicate alla figlia Luna Marie: nella prima è ritratta una tutina della bimba, nella seconda - una Instagram story - la piccola è in braccio alla nonna, la madre di Antonino.

Dov’è l’indizio della crisi? Beh, il post non contiene alcun tag o riferimento a Belen, cosa che invece era consuetudine fino a poche settimane fa. Per molti follower si tratta di un indizio - se non una vera prova - del momento di crisi attraversato dalla coppia, che però al momento rimane in silenzio sull’argomento.