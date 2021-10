Claudia Gerini: «Io passionale, ma il tradimento è sopravvalutato»

Quanto conta il sesso in un rapporto? Ed è giusto chiudere una relazione per un tradimento? Queste domande possono essere materia di dibattito, ma non per Claudia Gerini, che a Oggi rivela di avere punti di vista piuttosto saldi su sesso e tradimento. L’attrice 49enne, oggi single, non teme ad esempio il secondo.

«Diciamo che non ci penso, non sono ossessionata - spiega al settimanale -. Se a una cena vedo il mio uomo che dà uno sguardo di troppo a un’altra magari mi irrito, ma se va via un mese per lavoro non è che sto lì a pensare che fa, chi vede. La verità è che se un uomo sta bene, si sente amato, coccolato, ’ndo va?».

E per star bene in una coppia bisogna essere soddisfatti sessualmente: «L’amore va nutrito, curato, anche col sesso. Quando ci si ama e si sta bene insieme non si va a cercare altro, tutto qui. Ma se te tengo a secco per mesi, se non mi sfiori mai, che dovemo fa’? Siamo fatti di carne».

Proprio per questi motivi, in passato alla Gerini è capitato di tradire. E, secondo lei, anche di essere tradita: «M’è successo (di tradire, ndr), sì. Ma mi sentivo talmente in colpa che mi sono fatta scoprire. Io tradita? Non lo so, ma sarà successo, sicuro. Però, posso dirlo? Secondo me il tradimento sessuale è sopravvalutato. Noi non apparteniamo a una persona soltanto, è solo una convenzione. Quelli che dicono ‘ho rinunciato a farlo per amore’, ma che rinunci, ma vai!».