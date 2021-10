«Allegri tradiva Ambra Angiolini di continuo»

ROMA - Prima di conoscere e conquistare Ambra Angiolini, Massimiliano Allegri vantava fama di latin lover. E nonostante la relazione con l’attrice, l’allenatore della Juventus non sarebbe stato capace di mettere un freno alla sua passione per le donne: secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi, infatti, Allegri sarebbe stato protagonista di “continui tradimenti” ai danni della compagna.

Il periodico scende anche nel dettaglio, raccontando di un rapporto speciale con una donna in particolare. Si tratterebbe di una “procace professionista milanese” che si occupa di comunicazione per un golf club del capoluogo lombardo. Oggi ricorda di aver scritto in passato di un flirt tra Allegri e la donna in questione, travolti allora da “passione travolgente”.

Il settimanale non spiega se la Miss X di Milano sia stata anche la causa della fine della relazione tra Allegri e la Angiolini o se si tratterebbe di una storia passata: fatto sta che, secondo il periodico, l’allenatore della Juve non avrebbe mai rinunciato a qualche scappatella. E, alla fine, il suo comportamento avrebbe spinto Ambra a lasciarlo.