Ecco come Ambra Angiolini ha scoperto il tradimento di Allegri

ROMA - È un momento complicato, anche dal punto di vista pratico, per Ambra Angiolini. Dopo aver interrotto la sua relazione con Massimiliano Allegri, l’attrice e conduttrice radiofonica è ora in cerca di una nuova casa a Milano per lei e la figlia 17enne Jolanda.

Per amore di Allegri, infatti, Ambra si era trasferita da Brescia a Milano, nella casa dell’allenatore della Juventus. Ora, dopo la separazione, lui le avrebbe concesso la possibilità di restare nell’appartamento, ma pagando l’affitto. Ambra, però, non vuole avere più nulla a che fare con il suo ex e dunque sta cercando una nuova soluzione abitativa nel più breve tempo possibile. A riportare tali notizie è il settimanale Chi, che svela anche alcuni retroscena riguardanti la fine della storia tra i due. Secondo il periodico, Ambra avrebbe scoperto il tradimento del compagno casualmente, dopo aver individuato alcuni indizi nell’auto di Allegri: il tecnico avrebbe consumato la sua infedeltà a più riprese a Torino.

Avuta la certezza del tradimento, Ambra ha voluto interrompere la storia e troncare ogni relazione con Allegri. I due non si parlerebbero neanche, pare infatti che le comunicazioni tra loro avvengano attraverso un amico comune.