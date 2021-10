Michelle Hunziker ed Eros immortalati insieme dopo anni

BRESCIA - Dopo la separazione avvenuta ormai nel lontano 2002 e il seguente divorzio (ufficializzato nel 2009) Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno mantenuto ottimi rapporti, instaurando una cordiale relazione da ex anche per il bene della figlia Aurora.

Pur frequentandosi occasionalmente, però, i due ex coniugi raramente si sono fatti ritrarre insieme: ecco perché ha fatto notizia la foto pubblicata da un noto ristoratore bresciano che li ritrae insieme, felici e sorridenti, in compagnia della figlia. A postare l’immagine è stato lo chef Paolo Benigni, titolare del ristorante PataNegra Paratico di Brescia: Michelle, Eros e Aurora ne sono stati ospiti e il cuoco ha approfittato dell’occasione per immortalare la reunion e condividerla con i suoi follower.

Ovviamente, però, l’immagine non è passata inosservata: il trio appare in grande sintonia dopo il pasto nel locale bresciano. Una bella immagine, quella dei due ex insieme alla figlia, che a distanza di anni conferma la bravura di Michelle ed Eros nell’aver chiuso la loro relazione in maniera serena, per il bene di Aurora e di loro stessi.