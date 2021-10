La Tatangelo: «D’Alessio di nuovo padre? Lo abbiamo saputo dai giornali»

ROMA - Quando s’è diffusa la notizia della gravidanza di Denise Esposito, nuova compagna di Gigi D’Alessio, ha fatto rumore l’indiscrezione circa la reazione di Anna Tatangelo, ex del cantante partenopeo: secondo siti ed esperti di gossip, l’artista si sarebbe infuriata per non essere stata informata di persona dal suo ex compagno. Finora in silenzio, la Tatangelo ha finalmente parlato della vicenda nella trasmissione tv “Verissimo”, confermando di fatto quanto venuto fuori nelle scorse settimane.

«Lo abbiamo saputo dai giornali», ha dichiarato la 34enne cantante utilizzando il plurale: insieme a lei, infatti, anche l’11enne Andrea, il figlio della Tatangelo e di Gigi D’Alessio, ha scoperto solo grazie ai media che il padre stava per avere un bambino da un’altra donna.

«Io sono una mamma e il mio dovere è quello di proteggere Andrea - ha poi aggiunto la Tatangelo raccontando tutta la delicatezza di quel momento - . Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci sono sempre. Voglio solo la sua serenità, quella di Andrea. Farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli».

E a proposito del sapersi fermare, la Tatangelo non è scesa in polemiche con D’Alessio, che anzi ha voluto ringraziare: «Nonostante tutto ringrazierò per tutta la vita il mio ex compagno che mi ha reso madre - ha chiuso la bella Anna -. Andrea è il mio successo più grande».