Ambra Angiolini sull’addio ad Allegri: «Ci si allontana da chi non c’è mai stato»

TORINO - E alla fine anche Ambra Angiolini ha detto la sua su quella che, per il gossip italiano, è la notizia del momento, ovvero la fine della relazione tra l’attrice e Massimiliano Allegri. Un addio che il settimanale Chi ha motivato con un tradimento da parte dell’allenatore della Juventus, tesi che è stata poi confermata anche da Jolanda Renga, la 17enne figlia della Angiolini, che su Instagram ha parlato della madre dicendo che è stata tradita «in ogni senso possibile».

La Angiolini, un personaggio piuttosto riservato, non ha parlato apertamente della fine della relazione con Allegri, ma alla fine della sua trasmissione su Radio Capital ha usato una citazione (senza nominare l'autore) per descrivere lo stato della sua vita sentimentale. «Forse c'è tempo solo per una citazione, non per una poesia, perché ormai è tardi. Però secondo me, a chiusura, questa cosa che ho sul telefono da un po' ci sta - le parole della Angiolini in radio -. Dice: ‘Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone, che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama giorno zero, perché quello che segue lo zero è sempre un inizio e negli inizi non si conosce sconfitta’».

Parole che non nascondono una certa durezza, mista a delusione, che Ambra pare nutrire nei confronti del suo ex. Il quale, al momento, si limita a tacere.