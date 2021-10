Diletta Leotta, vacanza a Ibiza per dimenticare Can Yaman?

EIVISSA - Nell’ultima intervista riguardante la sua vita privata Diletta Leotta ha ammesso di non vivere un momento facile. La fine della storia con Can Yaman è ancora fresca e la conduttrice ha spiegato di sentire ancora un sentimento molto forte nei confronti dell’attore turco, dal quale però ha deciso di allontanarsi perché la loro relazione stava procedendo troppo velocemente.

Forse proprio per dimenticare Can Yaman la bella Diletta ha deciso di radunare le amiche di sempre e partire per una mini-vacanza al caldo sole delle Baleari: la conduttrice è infatti volata a Ibiza, da dove ha puntualmente aggiornato i suoi follower. Le immagini della conduttrice in costume da bagno hanno ovviamente fatto esplodere il suo profilo Instagram, con migliaia di like e commenti provenienti dagli ammiratori.

Tra loro anche molti aspiranti partner, che hanno provato in tutti i modi ad attirare le attenzioni della bionda presentatrice siciliana. Nulla da fare per loro, almeno per il momento: dopo la fine (o pausa?) della storia con Can Yaman la Leotta sembra avere tempo da dedicare solo al lavoro o alle sue amiche.