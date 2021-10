Lapo Elkann, nozze segrete con Joana Lemos

TORINO - Lapo Elkann s’è sposato. Il rampollo della famiglia Agnelli, per anni scapolo d’oro, ha detto sì alla sua Joana Lemos ieri 7 ottobre, nel giorno del suo 44esimo compleanno. D’altra parte Elkann aveva più volte raccontato come la Lemos gli avesse cambiato la vita e dunque il matrimonio sembrava l’approdo naturale per una coppia felice e in piena sintonia. A dare la notizia è stato il portale Whoopsee, che parla di una cerimonia intima, con pochi parenti e amici, in Portogallo (non è indicata la località precisa), paese natale della Lemos.

Il tutto s’è svolto in gran segreto, un risvolto sorprendente se si pensa al fatto che Lapo è da sempre molto attivo sui social network. Massimo riserbo, invece, per il fatidico sì, arrivato due anni dopo l’incontro con la Lemos. Quarantasette anni, la Lemos è un’ex pilota di rally con alle spalle un matrimonio durato 18 anni e due figli, Tomas e Martim.

Al termine della sua carriera automobilistica la Lemos s’è dedicata all’organizzazione di eventi sportivi e attualmente è anche vice-presidente della Fondazione Laps, organo creato da Lapo per sostenere i bambini che vivono in condizioni di difficoltà.