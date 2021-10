Arisa: la richiesta alla Rai per non imbattersi nell’ex

Si sono lasciati in maniera definitiva - o almeno così sembra - ma Arisa e Andrea Di Carlo sono ancora protagonisti di un rapporto turbolento, le cui conseguenze iniziano a riflettersi anche nella vita professionale dei due. Secondo quanto raccontato dallo stesso manager al settimanale Oggi, la sua ex fidanzata avrebbe chiesto alla produzione dello show “Ballando con le stelle”, di cui sarà giudice, di modificare gli orari delle prove per non rischiare di imbattersi in Di Carlo. Manager musicale, l’ex di Arisa cura infatti gli interessi di due partecipanti allo show, Morgan e Federico Fashion Style.

“Arisa ha fatto una precisa richiesta agli autori: non vuole incontrarmi dietro le quinte dello show. Così abbiamo dovuto modificare i turni delle prove: lei ci sarà al mattino, Morgan e Federico al pomeriggio”, ha dichiarato Di Carlo. Evidentemente Arisa non è ancora in grado di rapportarsi in maniera serena con il suo ex: a molti follower non è sfuggito il fatto che la cantante abbia postato su Instagram una sua foto in lacrime poche ore dopo quelle pubblicate da Di Carlo, in cui il manager appare insieme alla sua nuova partner, una psicoterapeuta di nome Elisa.

Che la cantante stia ancora male per come è finita la storia con Andrea? Di fondo, tra i due esisteva un sentimento vero, come confermato a Oggi dallo stesso Di Carlo: “All’inizio servivo a farle dimenticare il suo ex. Poi sì, mi ha amato”, ha detto l’agente.