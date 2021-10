Greta Scarano cambia idea sulle nozze per Sydney Sibilia

ROMA - In amore mai dire mai. Lo sa bene Greta Scarano, attrice 35enne che più di una volta aveva dichiarato di non volersi sposare: più che essere contraria all’istituzione del matrimonio, la Scarano diceva di sentirsi inadeguata per la cerimonia di nozze. «Il matrimonio? Non ci penso proprio. Sposarmi mi metterebbe in imbarazzo: l’idea che quel giorno tutti aspettino l’arrivo della sposa non fa per me», le sue parole qualche tempo fa.

Beh, nel frattempo la bella Greta deve aver cambiato idea: secondo il settimanale DiPiù, infatti, sembra che siano davvero vicine le nozze dell’attrice con Sydney Sibilia, il regista conosciuto sul set durante la lavorazione del film “Smetto quando voglio”. Tra loro non scattò il colpo di fulmine, anzi la Scarano ha raccontato che il processo d'innamoramento è stato graduale. «Ci confrontiamo tanto, stiamo bene, ci divertiamo e ci facciamo un sacco di risate», con queste parole la Scarano ha descritto il suo rapporto con il compagno, con cui ora sembra pronta a compiere il grande passo.

DiPiù non fornisce dettagli circa data e location delle nozze, ciò che conta è che Sibilia sembra essere davvero riuscito a far cambiare idea alla Scarano.