Andrea Di Carlo ha un'altra: ora è davvero finita con Arisa

ROMA - Nel corso del 2021 Arisa e Andrea Di Carlo sono stati protagonisti di continui tira e molla: vicinissimi al matrimonio la scorsa primavera, i due si sono mollati, ripresi e poi mollati di nuovo, a detta della cantante perché il suo ex pretendeva che lei si dedicasse meno alla carriera per curare maggiormente la loro storia d’amore. Una richiesta che Arisa non aveva voluto prendere in considerazione, pur ribadendo di nutrire un sentimento forte nei confronti di Di Carlo.

La situazione, insomma, restava incerta e molti erano pronti a scommettere sul fatto che i due sarebbero potuti tornare assieme. Ora, invece, sulla coppia Arisa-Di Carlo pare calare definitivamente il sipario. Il manager, infatti, ha ufficializzato su Instagram la relazione con un’altra donna. Si tratta di una psicoterapeuta di nome Elisa: nelle foto pubblicate sul suo profilo Di Carlo la bacia e l’abbraccia ripetutamente, mostrando una grande intesa con lei.

Il manager, dunque, si sarebbe gettato definitivamente alle spalle la storia con Arisa, che dal canto suo s’è tuffata in una nuova avventura televisiva, con la partecipazione allo show Rai “Ballando con le stelle”.