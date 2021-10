Foto intrigante e post criptico per Vanessa Incontrada: è in dolce attesa?

ROMA - Una foto intrigante, un post criptico ed ecco che i follower di Vanessa Incontrada hanno iniziato a chiedersi se la conduttrice fosse incinta per la seconda volta nella sua vita. L’ipotesi non è remota, almeno analizzando quanto pubblicato su Instagram dalla solare 42enne presentatrice italo-spagnola.

Vanessa ha infatti posato una foto in cui guarda in basso, in una direzione che sembra proprio essere quella del suo ventre. Il secondo indizio viene da ciò che la Incontrada scrive per accompagnare la foto: «Un dolce imbarazzo». Ora, la parola "incinta” in spagnolo si traduce con “embarazada”: l’assonanza pare chiara. Non solo: “dolce” è l’aggettivo che solitamente si utilizza per indicare proprio l’attesa di un bebè.

Chiaro, dunque, perché migliaia di follower della Incontrada abbiano iniziato a domandarsi se la loro beniamina fosse davvero in attesa del secondo figlio insieme al compagno Rossano Laurini: il primo, Isal, è ormai grande e va alle scuole medie. Al momento la Incontrada non ha ancora chiarito la situazione: attenzione, però, chissà che presto non arrivino aggiornamenti.