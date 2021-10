Il "Mister X" di Gabriel Garko «non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello»

ROMA - Qualche giorno fa Gabriel Garko ha ammesso in un’intervista a Il Fatto Quotidiano di avere un partner, di cui spera di essere innamorato. L’attore non ha svelato l’identità del suo nuovo compagno, ma successivamente in tv ha fornito qualche dettaglio sul cosiddetto “Mister X”.

«Non sono single. Ho una storia da poco, ma è iniziata molto bene sia dal punto di vista caratteriale che intellettuale - ha detto Garko mentre era ospite di “Verissimo” - Lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello come qualcuno ha scritto». Alla conduttrice che gli chiedeva se si sentisse innamorato, Garko ha dato una risposta coerente con quanto affermato al Fatto: «Spero di sì, perché mi piace veramente tanto».

L’attore, 49 anni, ha anche confermato di sognare la paternità. «Il desiderio di diventare padre c’è - ha dichiarato -. Mi piacerebbe tanto. Penso che sarei anche un bravo padre, ma avrei molta paura per la società attuale. Non so se mi piace questo mondo di oggi e non so se mi farebbe piacere mettere al mondo una vita che poi deve vivere in un futuro che non sappiamo come sarà».