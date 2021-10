Che ci sia del tenero tra Annalisa e Fede Rossi?

ROMA - Annalisa e Federico Rossi, ex componente del duo Benji & Fede, hanno riscosso un discreto successo con il featuring per “Movimento Lento”, uno dei tormentoni che ha animato l’estate 2021. Tra i due potrebbe essere nato qualcosa in più di una semplice collaborazione artistica.

A far sorgere dubbi sulla natura del rapporto tra i due cantanti è il settimanale Diva e Donna, che riporta un succoso gossip: una fonte del periodico, infatti, avrebbe visto Annalisa e Federico in atteggiamenti particolarmente affettuosi nelle quinte del programma tv “Seat Music Awards”, all’Arena di Verona. Nessun bacio o altro gesto esplicito, ma i due sono apparsi in piena sintonia e pronti a scambiarsi abbracci e sguardi profondi. In teoria, entrambi sarebbero pronti per una nuova storia d’amore.

Annalisa, 36 anni, è single dal 2017, quando interruppe la storia con il produttore musicale Davide Simonetta; Federico Rossi è tornato single la scorsa estate dopo l’addio all’influencer Paola Di Benedetto.