Claudia Gerini: «Voglio altri figli, penso all’affido»

ROMA - A 49 anni Claudia Gerini sogna il terzo figlio. Anzi, sogna anche il quarto e il quinto. L’attrice lo ha spiegato in un’intervista al settimanale F, aggiungendo però che i suoi desideri si scontrano con una realtà non proprio favorevole: oltre all’età, la Gerini in questo momento ha il problema di non avere un partner. L’attrice, inoltre, è già madre di due ragazze: Rosa, nata dal matrimonio con Alessandro Enginoli, e Linda, avuta dal cantante Federico Zampaglione.

La soluzione, dunque, potrebbe essere rappresentata dall’adozione. «Vorrei altri tre figli di quattro od otto anni - ha dichiarato la Gerini - Solo che ho quasi 50 anni, non ho un marito: mi sono posta il problema, ho pensato che piacerebbe prendere un bimbo in affido. Ne ho parlato con le figlie. È importante che siano d’accordo». Rosa e Linda, dal canto loro, sembrano aver accettato la scelta della madre.

«Pensano che va bene. Si sono subito spostate sulle cose pratiche, tipo dove lo facciamo dormire… Il fatto è che, essendo single, non posso chiedere un’adozione, ed è incredibilmente assurdo che in un Paese civile una donna che vuole dare amore a un bambino, che ha la disponibilità economica e spazio in casa, non possa farlo. Perché un bambino deve stare in un orfanotrofio anziché con una mamma che gli vuole bene? Vorrei tanto che si aprisse un caso: magari, se la battaglia la fa un’attrice, ha più eco».