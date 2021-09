Levante incinta: la gravidanza è al quinto mese

ROMA - Levante diventerà presto mamma. La cantante siciliana, 34 anni, ha infatti annunciato su Instagram di essere incinta, probabilmente di una bambina. Nel post in cui ha dato la notizia, infatti, parla al femminile del bebé e svela anche di essere già al quinto mese di gravidanza. Il padre della piccola è Pietro Palumbo, avvocato legata all’artista da circa due anni.

Su Instagram Levante non s’è limitata a dare la notizia, ma ha giocato con i suoi follower con un lungo post in cui ha elencato tutto ciò che ha fatto, sul lavoro e non solo, negli ultimi mesi: nel lungo racconto l’artista si rivolge a un’interlocutrice che all’inizio sembra essere la stessa cantante, in una sorta di discorso a sé stessa. «Giugno è iniziato nel caos, così ti sei buttata a capofitto nella presentazione di ‘E questo cuore non mente’ che ti ha portata in giro per l’Italia, negli studi televisivi, nelle radio, nelle case della gente che ha avuto il desiderio di ascoltare (e leggere) questa storia», inizia Levante.

Poi, alla fine, il colpo di scena, in cui si scopre che Levante sta parlando proprio alla piccola nel suo ventre: «Da lì che te ne pare della vita? Perché tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo».