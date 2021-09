Il desiderio di paternità di Gabriel Garko: «Vorrei un figlio»

ROMA - È trascorso un anno da quando, al Grande Fratello Vip, Gabriel Garko ha fatto coming out, dichiarando al mondo la sua omosessualità. Una scelta che, dice ora al Fatto Quotidiano, l’ha liberato. «Oggi mi ritrovo a 49 anni ad affrontare una rinascita totale, a respirare a pieni polmoni», ha detto l’attore, che ha poi aggiunto di non essersi sentito giudicato dal pubblico in questi mesi.

«Forse è cambiata la percezione che il pubblico aveva nei miei confronti - ha aggiunto -. Ho ricevuto centinaia di messaggi di stima e di ammirazione, anche da tanti uomini. Prima ero percepito come un personaggio distante, inavvicinabile, oggi mi dicono ‘ti stimo per il coraggio che hai avuto’. Ma sogno il momento in cui non sarà più necessario fare coming out, etichettare le persone, guardare il mondo con la lente della normalità. Normale è una parola che detesto». Garko ha anche raccontato che, con l’età, è diventato meno attento al suo fisico. «Sono stato maniacale, ora meno. Ma coltivo la mia fortuna genetica che per ora mi ha evitato il crollo post 40 anni che in tanti mi avevano pronosticato. Se mi vedo fuori forma mi rialleno un po’ e tutto torna a posto». E quanto all’amore, conferma di avere un compagno di cui «spera di essere innamorato».

In futuro, infatti, l’attore sogna di mettere su famiglia. “La prima volta (che s’è innamorato, ndr) da giovanissimo e la storia è durata quattro anni. La seconda con Riccardo, con cui sono stato 12 anni. La terza spero sia questa che sto vivendo. Sono una persona estremamente realista ma sto tanto con la testa per aria. Vorrei un figlio. Ci sto pensando seriamente”.