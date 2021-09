Valeria Golino e l’ex Scamarcio: «Ci evitiamo affettuosamente»

ROMA - Sono stati insieme per più di 10 anni, poi si sono lasciati ma conservano un legame profondo, anche se con qualche punto oscuro. Parliamo di Valeria Golino e Riccardo Scamarcio, attori ed ex compagni nella vita, che sono tornati a lavorare insieme nel film “La scuola cattolica”. Solitamente molto riservata, la Golino, 55 anni, ha concesso al settimanale Grazia una battuta sul suo ex partner. «Nel film è bravissimo, un attore potente», dice la Golino di Scamarcio. Poi il rapido passaggio sui loro rapporti personali: «Siamo molto legati, ma diciamo che ci evitiamo affettuosamente».

L’attrice ha parlato anche della sua vita sentimentale e del rapporto con Fabio Palombi, avvocato 31enne esperto in diritto d’autore, con cui fa coppia dal 2017. «Io sto con una persona da quattro anni, un uomo più giovane di me che lavora al ministero dei Beni Culturali: una persona bella con cui sto bene. Abbiamo due case separate, ma passiamo tanto tempo insieme». Rispetto al passato, la Golino confessa di vivere la vita privata con maggiore leggerezza. «Provo meno incanto. Ma non per la persona con cui sto adesso, bensì nei confronti dell’amore».

E sull’età, dice di godere di tutti i vantaggi dei 50 anni. «Per alcuni aspetti mi sento più leggera: non devo più piacere per forza a tutti, come volevo da giovane. Ho sempre avuto il bisogno di essere accolta, di andare d’accordo con tutti, di essere benvoluta. Ma quando la tua personalità è formata, non lo avverti più come una cosa perentoria. Mi sento anche liberata dal bisogno di essere desiderabile, bella. Ma sono impaurita rispetto al mio corpo. Una volta non ne avevo cura - ha concluso la Golino -, adesso so che richiede una manutenzione costante: l’idea mi affatica. Insomma, il tempo che passa ci libera di alcune cose, ma ci rende anche più fragili».