Federica Pellegrini ha annunciato di essere pronta a «un grande passo»

MILANO - Federica Pellegrini ha messo fine alla sua straordinaria carriera agonistica e ora vuole godersi la vita privata in compagnia di Matteo Giunta, l’allenatore diventato anche il suo partner ufficiale, dopo l’annuncio arrivato a Tokyo, durante le ultime Olimpiadi. Secondo il settimanale Oggi, la Pellegrini e Giunta sarebbero pronti a «un grande passo».

Ma di cosa si tratta? Il settimanale non dà certezze, ma le ipotesi sul tavolo sono due: il matrimonio oppure la nascita di un bebè. D’altra parte la Pellegrini, ospite di Verissimo, ha dichiarato una settimana fa che vorrebbe farsi una famiglia. «Fino all'Olimpiade c'era un veto assoluto per vari motivi, ma adesso penso sia il momento giusto anche se non programmo nulla», le sue parole.

Bisognerà capire se la fuoriclasse del nuoto sente come prioritaria la necessità di sposarsi o quella di avere un bambino, esigenza piuttosto normale per una donna che lo scorso 5 agosto ha compiuto 33 anni. Di sicuro accanto a lei ci sarà il buon Matteo Giunta, di cui è innamoratissima. «È la persona migliore che conosco», ha detto di lui la Pellegrini in tv.