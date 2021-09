Le lacrime di Elisabetta Gregoraci per il trasloco

MONTECARLO - Traslocare può essere un’impresa faticosa e anche dolorosa, se si è affezionati alla casa che si lascia. Lo ha scoperto anche Elisabetta Gregoraci, che s’è mostrata in lacrime in un video postato su Instagram mentre era nel bel mezzo del suo trasloco.

La showgirl sta lasciando la casa di Montecarlo in cui ha vissuto negli ultimi anni, ma non ha svelato se resterà ad abitare nel Principato di Monaco - vicino all’ex marito Flavio Briatore - oppure se rientrerà in Italia. Al momento Elisabetta pare solo soffrire per l’addio all’abitazione in cui è cresciuto il figlio Nathan Falco. «Ahimè, dovrò lasciare questa casa dove abito da quattro, cinque anni, a cui ero molto affezionata - dice la Gregoraci nel video -, mi sto organizzando per quando mi dovrò trasferire in una nuova casa».

Dietro la malinconia, però, la Gregoraci conserva un atteggiamento tutto sommato positivo. «Ovviamente i cambiamenti all’inizio spaventano, però poi sono sempre ben accetti perché arrivano sempre cose belle», aggiunge la showgirl. Nessuna confidenza sui motivi del trasloco: i follower però scommettono che Elisabetta si sbottonerà anche su questo argomento.