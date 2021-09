Il mancato matrimonio è stato un problema, ha ammesso Anna Tatangelo

ROMA - Ha taciuto a lungo, ma adesso Anna Tatangelo sembra un fiume in piena. Intervistata dal Corriere della Sera, la cantante è tornata ancora una volta a parlare della fine della relazione con Gigi D’Alessio, suo compagno storico che ormai sembra far parte solo del suo passato. Nelle interviste rilasciate negli ultimi mesi sull’argomento la Tatangelo aveva parlato di problemi d'intesa e di rispetto con l’ex, ma ora tira fuori un altro argomento: il mancato matrimonio con D’Alessio.

«Sì ho sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio», ha confessato Lady Tata tirando in ballo anche Andrea, il figlio nato dalla storia d’amore con D’Alessio. «Poi capisci che c’è un legame che va oltre, ma certo da piccola ho sognato l’abito bianco. Ora non lo sogno più, ma non lo escludo, è un sacramento in cui credo». Il fortunato, a oggi, sarebbe Livio Cori, suo nuovo compagno.

La coppia è venuta da poco allo scoperto, sui social mostra grande intesa, ma la Tatangelo per ora va piano: ancora non ha detto di essere innamorata, le nozze sono ben lontane anche se il matrimonio resta un desiderio vivo. «Al di là delle storie vissute, la vita va avanti, ho 34 anni e posso tranquillamente pensare al matrimonio per il futuro. È stata dura la separazione, ma mi posso rinnamorare e perché no, convolare a nozze», ha chiuso Anna.