Miriam Leone, matrimonio segreto alle porte? 

Insieme da tempo ormai, Miriam Leone e il compagno Paolo Carullo sono stati indicati come a un passo dalle nozze più volte nel corso dell’ultimo anno. Stavolta, però, sarebbe davvero arrivato il tempo dei fiori d’arancio. A riferirlo è il portale Dagospia, secondo cui l’attrice e il partner, entrambi siciliani, avrebbero organizzato un matrimonio “segreto” che verrà celebrato tra pochi giorni a Ragusa.

Non tanti gli invitati, solo amici e parenti pronti a celebrare Miriam e Paolo. I due stanno insieme dal 2019, lui è un musicista e imprenditore di cui la bella attrice siciliana - Miss Italia nel 2008 - sarebbe innamoratissima. Al momento non giungono conferme o smentite dai diretti interessati, un dettaglio non da poco: già nel 2020 si era infatti diffusa la voce di un matrimonio segreto ormai prossimo per la coppia, notizia che però la stessa Leone si era affrettata a smentire sul suo profilo Instagram.

«Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata», dichiarò l’attrice. Chissà se stavolta accadrà lo stesso o se Miriam e il suo Paolo convoleranno davvero a nozze.