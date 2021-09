Antonella Clerici si è messa a dieta e ha perso tre chili

ROMA - Antonella Clerici è pronta a tornare in tv con il suo programma “È sempre mezzogiorno”, che inizierà lunedì 13 settembre su Rai1. Intanto la conduttrice ha presentato i Seat Music Awards 2021, show nel quale è apparsa in gran forma, elegantissima in un vestito attillato nero con paillettes. Del suo look si sono accorti i follower e anche i media: oggi Gente riporta un’intervista in cui la Clerici racconta di aver perso peso.

«Dopo le ferie la mia amica e nutrizionista Evelina Flachi mi ha messa sotto: ho iniziato una piccola dieta e ho già perso tre chili», ha dichiarato la presentatrice Rai, spiegando di essersi impegnata parecchio per rispettare le indicazioni della sua nutrizionista.

Quanto alla vita privata, la Clerici ha spiegato che nasce proprio da lì la forza che mostra in tv: tutto merito, insomma, del rapporto con il compagno Vittorio Garrone. «Siamo riusciti a costruire il nostro nucleo familiare allargato senza intaccare il rapporto di coppia - ha dichiarato la presentatrice -. Ci piace ritagliarci giorni tutti per noi, anche solo la fuga di una sera, ma entrambi siamo felici quando stiamo tutti insieme, con i nostri figli - una mia (la 12enne Maelle, ndr) e tre suoi - con i tre cani nell’allegra quiete che avvolge la casa nel bosco. Accanto a lui da una parte sono tornata ragazzina nello spirito, dall’altra sono cresciuta. Ho capito che essere innamorata significa puntare nella stessa direzione e aver voglia di guardare lontano insieme».