Bisogna credere all'amore ma «senza annullarsi», secondo Anna Tatangelo

ROMA - Da quando ha deciso di non nascondere più la sua storia con il cantante Livio Cori, Anna Tatangelo e il suo nuovo partner appaiono spesso ridere e scherzare sui social network, per la gioia dei loro follower. La cantante insomma sembra aver superato il periodo buio della fine della relazione con Gigi D’Alessio, un rapporto lungo dal quale ha imparato molto, come ha confessato al settimanale Intimità.

La Tatangelo ha raccontato di sentirsi bene dopo un periodo difficile: «Non solo ho dovuto affrontare una separazione e un trasloco, ma mi sono dovuta ricostruire. Per fortuna quando riesci a stare bene con te stessa, poi puoi affrontare il mondo», ha detto la cantante. La Tatangelo ha spiegato di credere ancora nell’amore nonostante la fine della storia con D’Alessio, ma di avere ora un altro approccio, più consapevole, alla sua vita sentimentale.

«(L’amore) è il motore di tutto, nel bene e nel male - ha dichiarato -. Oggi come oggi, prima di buttarmi a capofitto in un rapporto ci penserei mille volte o comunque lo farei in modo diverso. Bisogna crederci, ma bisogna anche mettere al centro se stessi, senza annullarsi. Altrimenti se poi, per caso, ti ritrovi da sola non sai che pesci prendere».