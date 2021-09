Elisabetta Canalis è tornata in Italia perché è in crisi con il marito?

ROMA - Il ritorno in Italia di Elisabetta Canalis ha solo ragioni professionali o questa scelta è stata influenzata anche da ragioni legate alla vita privata della showgirl? Se lo domanda il settimanale Oggi, secondo cui la nuova presentatrice del programma “Vite da Copertina” in onda su Tv8 starebbe attraversando un periodo non facile con il marito Brian Perri.

Secondo il periodico la Canalis in America si sarebbe sentita sola e che per questo motivo avrebbe scelto di fare le valigie e buttarsi in una nuova avventura professionale in Italia. Ma perché la Canalis si sente sola? Beh, pare che il rapporto con Brian Perri sia cambiato dopo la nascita della figlia, Skyler. Il chirurgo ortopedico, sposato sette anni fa, sarebbe un uomo molto impegnato a causa della sua professione. In un’intervista di qualche tempo fa la Canalis aveva ammesso di vivere in America «una vita tra il noioso e il tranquillo, molto family oriented» e che il marito fosse «un uomo molto impegnato». Che queste parole celassero i prodromi di una crisi?

Al momento le indiscrezioni lanciate da Oggi non trovano riscontro sui social: pochi giorni fa la coppia è apparsa sorridente in una foto scattata in occasione del primo giorno di scuola di Skyler. Vedremo se la Canalis deciderà di smentire ufficialmente le voci di crisi del suo matrimonio.