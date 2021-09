Anna Tatangelo e Livio Cori, i social mostrano una perfetta sintonia

ROMA - Anna Tatangelo ha tenuto a lungo segreto il nome dell’uomo che stava frequentando dopo l’addio a Gigi D’Alessio. Dopo aver ammesso che si trattava di Livio Cori, cantante e attore napoletano che è apparso anche nella serie tv “Gomorra”, la cantante ha ufficializzato la relazione con un bacio pubblicato sul suo profilo Instagram.

Ora il livello mediatico della loro storia ha compiuto un ulteriore passo in avanti, con un video in cui i due mostrano grande intesa. In costume e rilassati al sole, i due si accarezzano e scherzano sulle abilità di fotografo di Cori. «Sei un pessimo fotografo. Meglio un selfie», scherza la Tatangelo. «Dai, potevo fare di peggio», risponde lui. I due insomma appaiono in perfetta sintonia e chissà che nella coppia non sia volata qualche dichiarazione d’amore…

In una delle ultime interviste precedenti all’ufficializzazione della storia con Cori la Tatangelo aveva detto di non provare ancora vero amore. «Se sono innamorata? Innamorata è un parolone, però sto bene», la sua risposta. Chissà che nel frattempo la situazione non sia cambiata…