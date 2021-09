«Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio»: Michelle Hunziker e il nuovo taglio

MILANO - Biondi e lunghi, gli stupendi capelli hanno contribuito ad alimentare il fascino di Michelle Hunziker sin da quando la presentatrice s’è affacciata sul piccolo schermo. Ora, però, la conduttrice ha sentito il bisogno di cambiare e su Instagram ha documentato una vera “rivoluzione” nel suo look: la Hunziker ha tagliato i capelli e li ha fatti ancora più biondi, cambiando volto grazie al lavoro dell’hair stylist Alessia Solidani, già curatrice del look di Ilary Blasi.

«Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio», scrive su Instagram Michelle mentre documenta con una serie di Stories il fatidico taglio, arrivato a cambiare un look che era stato lo stesso per 25 anni. «È stata una sua scelta, Michelle era convintissima. E ora è molto felice», ha poi raccontato la Solidani al Corriere della Sera.

Su Instagram la Hunziker copre di elogi la giovane stilista: «Vi presento una donna coraggiosissima: Alessia Solidani, colei che senza timore si è sobbarcata la responsabilità di cambiare il mio look dopo ben 25 anni!! E voi amiche donne sapete benissimo di cosa sto parlando! Infatti, come potete vedere, per affrontare l’impresa mi sono dovuta bere ben due bicchieri di vino».