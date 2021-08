Rita Rusic ha un nuovo fidanzato, ed è giovanissimo

ROMA - Teneramente insieme, mano nella mano, con il mare sullo sfondo e l'amore e la passione stampati sui loro volti: Rita Rusic e il suo nuovo fidanzato sono usciti allo scoperto. O meglio, è stata la 60enne imprenditrice cinematografica, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, a ufficializzare attraverso Instagram la relazione con il suo giovane e aitante nuovo partner.

Nessun annuncio, ma una serie d'indizi inequivocabili. A cominciare dagli hashtag usati a corredo dello scatto: «Me, you, love, summer, sea, beach, boat, great days, time together, swimming». Insomma, un nuovo amore è nato e sono in tanti a chiedersi chi possa essere la nuova fiamma della prorompente Rita, un personaggio estraneo – fino a questo momento, almeno – al mondo dello spettacolo.

Il nome? Ancora sconosciuto. L'età? Anche. A giudicare dallo scatto, però, la differenza tra i due deve essere piuttosto ampia, nonostante la splendida Rita possa permettersi di sfoggiare un fisico vicino alla perfezione. Tanto che in molti hanno commentato in modo velenoso l'inizio della relazione, sbocciata sotto il sole della Sicilia.

«È tuo figlio?x, ha chiesto in modo impertinente un follower. E qualche altro ha rincarato la dose: «Lui è Mario, il figlio avuto da Cecchi Gori?». La stessa Rusic ha replicato stizzita: «Non credo». Eppure, la ferma smentita non è bastata a placare le malelingue, con tante frecciatine graffianti e poco carine nei confronti di quello che è stato ribattezzato come il nuovo “toy boy” dell'imprenditrice.