Diletta festeggia il compleanno, ma Can non c'è

PALERMO - Le voci relative a una possibile rottura tra Diletta Leotta e Can Yaman si susseguono da diversi giorni. Ad alimentarle, arriva adesso un dettaglio che non è passato certo inosservato: alla festa di compleanno della conduttrice, che ha festeggiato i trent'anni con un esclusivo white party a bordo piscina in Sicilia, il tenebroso attore turco non c'era.

Diletta si è presentata alla festa in suo onore indossando un abito disegnato da Claudio Di Mari, stilista siciliano, con i capelli raccolti in una coda alta e con un sorriso smagliante. Tanti gli ospiti illustri, a cominciare da Elodie con cui la presentatrice Dazn ha dato vita ad alcuni sfrenati siparietti canori. E poi Daniele Battaglia, la campionessa di scherma Rossella Fiamingo e tanti altri.

Tanta allegria con canti, balli, giochi di luci, animazione, paillettes e fiumi di champagne. Unico assente (ingiustificato?) Can Yaman, che negli ultimi giorni è stato avvistato a Roma, probabilmente per impegni di lavoro. Avrebbe potuto “rimediare” facilmente, magari con una dedica sui social, uno frase accompagnata da uno scatto accanto alla bionda conduttrice con cui ha condiviso tanti momenti appassionati nel corso dell'estate.

E invece niente: un silenzio rumoroso, che ha destato nuovi sospetti e alimentato pettegolezzi. Sembra proprio che tra il 31enne attore turco e la conduttrice siciliana sia in corso una pausa di riflessione, più o meno lungo. Ipotesi che la mancata presenza di Can alla festa in onore di Diletta non ha fatto altro che rafforzare.