Nuovo fidanzato per Gabriel Garko?

ROMA - Le ultime notizie riguardanti la vita sentimentale di Gabriel Garko risalgono a qualche mese fa, quando erano arrivate conferme circa la fine della storia d’amore con Gaetano, 23enne napoletano fuori dal mondo dello spettacolo che l’attore ha frequentato assiduamente per qualche settimana.

Oggi, però, arriva una nuova indiscrezione da parte del settimanale Novella 2000, secondo cui Garko avrebbe avviato una relazione speciale con Ivan Gray, collega più giovane di lui. Al momento non ci sono conferme e anche i profili social dei due non forniscono informazioni che possano verificare il gossip lanciato da Novella 2000: i due appaiono insieme soltanto in una foto e non sembrano avere un atteggiamento particolarmente affettuoso né intimo.

In questo momento, dunque, non possiamo che continuare a monitorare l’account Instagram di Garko in attesa di nuovi indizi.