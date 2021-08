Massimo Boldi fa chiarezza: «Enrica Tarolla è solo un’amica»

MILANO - A 76 anni Massimo Boldi fa notizia per le sue relazioni sentimentali. Da tempo si è infatti diffusa l’indiscrezione di un nuovo amore per il comico, infatuato della 33enne Enrica Tarolla. Con un post sulla sua pagina Instagram, però, Boldi ha voluto chiarire la situazione, spiegando che con la giovane manager milanese c’è sempre stato solo un rapporto di grande amicizia.

«Tre anni fa ci scrissero sui giornali che eravamo fidanzati con 43 anni di differenza - racconta Boldi - Voi non immaginate quanto questo fatto sia stato sgradevole, perché per noi l’affetto che ci lega è senza tempo». Boldi spiega di avere grande stima di Enrica. «È una donna che mi ha colpito soprattutto per la sua personalità e per le sue capacità. Una donna rara da incontrare. E la nostra amicizia non ha età. Lei conta sempre sulla mia voce quando le occorre un consiglio, io conto sempre sulle sue schiette opinioni quando ne combino qualcuna delle mie. Vorrei vederla sempre felice come oggi».

Tra i due, dunque, non c’è mai stato niente. La vita sentimentale di Boldi resta oggi legata a Anita Szacon, 40 anni, cosmetologa polacca estranea al mondo dello spettacolo.