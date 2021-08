Gregoraci-Briatore: ritorno di fiamma a Capri? 

NAPOLI - Difficile resistere al romanticismo quando si è a Capri, isola dalla bellezza magnetica e meta preferita dei vip da tutto il mondo. Che ci siano cascati anche Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, sospettati di un clamoroso ritorno di fiamma? Il dubbio è sorto non solo tra i tanti ammiratori della coppia di ex coniugi, ma anche nella stampa specializzata, che non ha mancato di sottolineare alcuni indizi riguardanti una possibile nuova intesa sentimentale tra i due.

Numero uno: i due sono apparsi in una foto scattata in barca e postata sul profilo di Briatore; vicini e sorridenti, la showgirl e l’imprenditore apparivano in grande sintonia. Indizio numero due: impegnati in una serata di beneficenza, sabato 31 luglio Briatore e la Gregoraci si sono presentati mano nella mano. Indizio numero tre: nel corso della serata, non si sono mai allontanati l’uno dall’altra, sono rimasti sempre vicini e hanno mostrato a tutti i presenti una grande intesa.

Ovvio dunque che molti abbiano pensato a un riavvicinamento sentimentale: i due, sposati dal 2008 al 2017, hanno conservato ottimi rapporti, ma mai erano sembrati così intimi fino a oggi. Che presto arrivi un annuncio clamoroso?