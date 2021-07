Al Bano: «I miei 21 anni di amore con Loredana»

ROMA - Una nuova vita, una seconda vita. Al Bano racconta la sua, quella trascorsa insieme a Loredana Lecciso dopo la fine del matrimonio con Romina Powell. Il cantante italiano è stato spesso al centro del mondo del gossip ma da qualche anno sembra aver finalmente trovato la sua serenità. Nel corso di una lunga intervista con la rivista Oggi, Al Bano racconta la ritrovata felicità anche se non nasconde che nella sua “seconda vita” ha dovuto affrontare molte difficoltà: «I momenti difficili ci sono stati ma ci hanno unito ancora di più. Ci hanno permesso di avere oggi il giusto equilibrio». I due sono spesso stati al centro di voci di gossip ma nei momenti più difficili hanno sempre avuto la capacità di attaccarsi ai propri valori e all’amore verso l’altro. «Il senso per la famiglia per noi è imprescindibile - dice Al Bano nell’intervista che celebra i 21 anni di matrimonio della coppia - Entrambi lo abbiamo fortissimo. Siamo pronti a fare qualsiasi sacrificio per i nostri figli. Poi ci sono l’umiltà e la solidità: siamo stati bravi soldati».

Inevitabile però per Al Bano parlare anche della sua vita precedente con Romina Power: «Nel 1996 ha scelto la sua vita. Abbiamo avuto un gran bel passato insieme, poi è scesa la notte. Tutti pensavano che da uomo del Sud non avrei mai potuto rifarmi una vita: io invece me la sono rifatta come era giusto accadesse e ne sono orgoglioso».